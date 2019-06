Algérie: Le «cauchemar» et la déception d'Haris Belkebla

Haris Belkebla ne jouera pas la CAN 2019. Convoqué par Djamel Belmadi en vue de cette importante compétition, le joueur de Brest a été finalement exclu du groupe après un comportement inapproprié. En effet, il a été écarté pour avoir montré ses fesses lors d'une vidéo diffusée en direct sur le réseau social Twitch. Interrogé par France Football, Belkebla a accepté de revenir sur cet épisode.

« Ca va un peu mieux. Depuis que je suis rentré, ca m'a fait du bien de voir ma famille, et d'échanger avec mon entourage », a-t-il répondu à la question de savoir quels sont les sentiments qui l'animent après ces événements.

Haris Belkebla n'a pas caché sa déception après sa mise à l'écart, lui qui voulait à tout prix jouer la CAN avec les Fennecs. Et plus qu'une déception, c'est un cauchemar pour le milieu de Brest de ne pas participer à la compétition.

« Il y a évidemment une vraie déception vis-à-vis de moi-même. Cette CAN, je vais la rater. C'est un peu un cauchemar. Cela aurait pu être un super tremplin », a-t-il regretté. « Mais au fond, le plus dur, c'est que j'ai déçu ma famille, et les gens qui étaient heureux de me voir en Egypte avec l'Algérie. Et puis aussi d'avoir déçu le peuple algérien par ce comportement inapproprié », a ajouté Belkebla.