Ile Maurice: Collectivités locales - L'élection des nouveaux maires du 26 au 28 juin

La course pour le fauteuil mairal dans les villes de Beau-Bassin-Rose-Hill, Curepipe, Quatre-Bornes, Port-Louis et Vacoas-Phoenix est officiellement lancée. Les nouveaux maires et leurs adjoints seront élus la semaine prochaine. L'express en a eu la confirmation des cinq maires, hier, dimanche 16 juin.

Les conseillers de Port-Louis se lanceront en premier le 26 juin, à 16 heures et les mairies de Curepipe et de Beau-Bassin-Rose-Hill clôtureront l'exercice le 28 juin, de 16 heures à 18 heures. Au départ, ces élections auraient dû avoir lieu entre le 19 et le 22 juin, mais les séances parlementaires dédiées aux débats et dotations budgétaires ont motivé un report.

À quelques jours de ces élections, les tractations vont bon train. L'heure est au bilan et les favoris se positionnent d'ores et déjà pour accéder au titre de premier magistrat de la ville. Comme c'était le cas en 2017, le Muvman liberater (ML) et le Mouvement socialiste militant entament une série de négociations pour finaliser la liste des candidats. Selon les bribes d'informations recueillies de différentes sources, il est fort probable qu'il y ait un statu quo général dans au moins trois villes.

Rude compétition

C'est surtout à Quatre-Bornes que la compétition s'annonce la plus rude. La maire Soolekha Jepaul Raddhoa est à l'affût d'un second mandat mais trois jeunes noms sont pressentis pour lui succéder. Le traitement du dossier Metro Express pèsera particulièrement dans la balance lors du choix des conseillers.

Un peu plus loin, à Beau-Bassin-Rose-Hill, le maire Ken Fong du ML est en voie d'acquérir un troisième mandat d'affilée. Le Parti mauricien social-démocrate (PMSD) souhaite, pour sa part, notamment régner à nouveau à la mairie de Curepipe. Nathalie Gopee se repositionnera pour le titre de premier magistrat de la ville.

On se dirige vers un statu quo «quasi certain» à Port-Louis et à Vacoas-Phoenix avec la réélection de Daniel Laurent et Farhad Dowlut respectivement. Toutefois, des réunions avec le Premier ministre auront lieu sous peu pour finaliser la liste des candidats.