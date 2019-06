Angola: L'ONU dispose de 284 millions de USD pour des projets au pays

Luanda — 284 millions USD, tel est le montant que l'Organisation des Nations Unies mettra à disposition de l'Angola pour financer des projets économiques et sociaux, dans le cadre de la coopération pour le développement durable 2020/2022.

Selon le coordinateur onusien en Angola, Paolo Balladelli, le rapport avec les partenaires bilatéraux fera en sorte que l'on puisse débourser l'autre moitié de la valeur (50 pour cent), pour le financement de projets liés aux objectifs de développement durable2020/2030.,

Se confiant à la presse, en marge de la réunion de présentation des priorités, dans le cadre de la coopération entre l'Angola et les Nations Unies, pour le développement durable 2020-2030, Balladelli a estimé que le financement était l'élément principal pour l'éradication de la pauvreté et de la famine, pour l'amélioration des secteurs de la santé et de l'éducation, et pour la transformation économique.

Au cours de cette réunion entre les Nations Unies, le ministère de l'Economie et du Plan, et les partenaires sociaux, tenue en mars 2019, les parties avaient établi comme priorité la transformation économique et sociale, l'environnement et la population vulnérable.

Selon le haut responsable onusien, les adolescents, les jeunes, l'autonomisation de la femme, la démocratie et la stabilité étaient également établis comme priorité par les trois parties présentes à la réunion.