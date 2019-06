Angola: Le ministre réaffirme l'engagement à créer 250.000 emplois

Luanda — Le ministre de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS), Jesus Maiato, a réaffirmé lundi, à Genève, en Suisse, l'engagement de l'Exécutif angolais de créer 250.000 emplois dans différents domaines au cours des trois prochaines années, dans le cadre du Plan d'action pour la promotion de l'employabilité (PAPE).

Le programme, dont le montant d'exécution est estimé à 21 milliards de Kwanza, a récemment été approuvé par le Président de la République, João Lourenço, dans le décret 113/19 du 16 juin, et prévoit également 10.000 microcrédits et la distribution de 42 mille kits professionnels.

Outre les bénéficiaires directs, il est prévu, avec la distribution de kits professionnels, de promouvoir l'esprit associatif pouvant bénéficier indirectement à 250.000 citoyens.

Les jeunes sans emploi et ceux qui cherchent un premier emploi constituent le public cible du PAPE.

La mise en œuvre du programme impliquera divers secteurs ministériels tels que l'agriculture, la pêche, l'élevage, la construction civile, l'énergie et l'eau, le tourisme et autres, en proposant l'adaptation des profils professionnels des citoyens aux besoins réels du marché du travail et de l'économie nationale.

Pour mettre en œuvre ce plan, le ministère de l'Administration publique, de l'Emploi et de la Sécurité sociale (MAPTSS) réhabilite et équipe des centres de formation technique et professionnelle sur toute l'étendue du pays.