Sénégal: Aminata Diop Sall offerte en modèle de réussite dans les disciplines scientifiques

Dakar — Le ministre de l'Education nationale, Mamadou Talla, a offert lundi Aminata Diop Sall, directrice sécurité et qualité de l'Agence pour la sécurité de la navigation en Afrique et à Madagascar (ASECNA), en modèle pour les filles voulant exceller dans les disciplines scientifiques.

"Vous avez en votre marraine, madame Aminata Diop Sall, de par son parcours, un modèle parfait et une preuve que les disciplines scientifiques sont accessibles aux filles", a-t-il déclaré à la cérémonie de remise de prix aux lauréates de la 8ème édition du concours de "Miss Mathématiques et Miss sciences".

La directrice sécurité et qualité de l'ASECNA était la marraine de l'édition 2019 de ce concours national qui récompense les meilleures filles des classes de quatrième et de seconde sur les matières scientifiques, notamment les mathématiques, les sciences physiques et les sciences de la vie et de la terre.

La manifestation avait pour thème : "Les mathématiques et les sciences au service de l'élégance".

Aminata Diop Sall, première femme nommée à la tête de l'aviation civile au Sénégal (2001) "s'est hissée à une station professionnelle peut accessible aux femmes, a indiqué Mamadou Talla.

"Cette ingénieure aéronautique de formation constitue à cet effet un modèle devant amener à "vaincre les préjugés et stéréotypes qui font que les matières scientifiques sont des domaines réservés aux garçons", a-t-il salué.

"Vous pouvez évoluer dans tous les secteurs scientifiques", a pour sa part dit la marraine aux lauréates, en les invitant au passage à ne pas négliger pour autant les disciplines littéraires, particulièrement le français et l'anglais, qui peuvent départager les candidats lors des concours d'entrée aux grandes écoles.

La première place du concours Miss science (pour les classes de seconde S) a été décernée à Fatoumata Diop, élève au lycée scientifique de Diourbel. Elle a eu comme dauphines Anna Gaye et Adja Rokhaya Fall, respectivement du lycée Malick Sall de Louga et de la maison d'éducation Mariama Ba de Gorée.

Dans la catégorie des collégiennes, la première place de Miss Mathématiques est revenue à Sarata Diop, du collège privé Amadou Sow Ndiaye de Saint Louis. Ngoné Ndack Mbow (Diourbel) et Souado Anne Pouye (Kaolack) et ont respectivement été la première et la deuxième dauphine.