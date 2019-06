Soudan: Al-Mahdi appelle à l'intégration de toutes les initiatives nationales visant à réconcilier les parties

Khartoum — Le leader du parti Ummah, Al-Saddiq Al-Mahdi a appelé à l'intégration de toutes les initiatives nationales dans une initiative unique visant à réaliser la réconciliation nationale et à parvenir à un accord sur la préparation de la période de transition.

Al-Mahdi a affirmé lundi lors de sa rencontre avec Hussain Al-Daw Al-Haj, président de l'initiative du courant professionnel libre (ICPL) en présence du coordinateur de la communication politique de cette initiative M. Nasr-Eddin Ilias qu'il était important de former une entité unique de toutes les initiatives pour être un médiateur national de base entre le Conseil militaire de transition (CMT) et les Forces de liberté et de changement (ALC), affirmant l'importance de la réconciliation politique entre toutes les composantes de la société soudanaise.

Al-Haj, a déclaré que la réunion avait discuté des préparatifs de la période de transition et de la possibilité de rassembler toutes les forces politiques et les organisations de la société civile soudanaise pour débattre de la préparation de la période de transition, affirmant ainsi le soutien d'Al-Mahdi aux initiatives et la présentant comme une idée visant à rapprocher les points de vues entre le CMT et les ALC.