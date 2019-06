Soudan: Le FNC refuse le transfert des négociations à l'extérieur du Soudan

Khartoum — - Le Front National pour le Changement (FNC) a rejeté une proposition visant à faire avancer les Négociations entre le Conseil Militaire de Transition (CMT) et les Forces de la Déclaration de Liberté et du Changement (FDLC) et l'a qualifiée d'illogique.

Le Secrétaire à l'Information du FNC, Hassan Abdul-Hameed, a déclaré à SUNA que cette proposition était un pas en avant vers l'internationalisation de la question soudanaise qui, a-t-il affirmé, est complètement rejetée.

Hassan a appelé à la Formation du Prochain Gouvernement de Transition sur la base d'un Consensus Politique et non d'une Faction et a souhaité que le CMT et les FDLC parviennent à un Accord.

Il a appelé les Forces Politiques à parvenir à un Consensus sur les Questions en suspens avant la fin du mois en cours afin de mettre fin à la crise politique soudanaise.