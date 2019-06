Soudan: Le Lt-Gén. Daglo reçoit l'Initiative des Universités, Collèges et Instituts Supérieurs

Khartoum — - Le Lt-Gén. Mohamed Hamdan Daglo, Vice-président du Conseil Militaire de Transition (CMT), a reçu Dimanche au Palais Républicain l'Initiative de Conférenciers d'Universités, de Collèges et d'Instituts Supérieurs Soudanais.

Dans une déclaration à la presse après leur rencontre avec le Vice-président du CMT, Najm Al-Bushary, a qualifié cette Initiative d'Initiative Patriotique et Indépendante, présentée par les Conférenciers de 34 Universités Publiques et de 70 Organisations Non-Gouvernementales. Universités et Collèges qui expriment l'Aspiration du Peuple Soudanais.

Al-Bushary a déclaré que cette Initiative reposait sur des Idées Spécifiques. en tête d'eux figurent la Préservation de la Sécurité et de la Stabilité du Soudan et l'Appui à un Dialogue Global entre toutes les Composantes de la Population à faire émerger avec un nouveau Soudan dans lequel les Valeurs de Liberté et de Paix se concrétisent.

Il a expliqué que l'Initiative avait présenté des Solutions aux Problèmes Economiques, Politiques et Sociaux, à la Réforme de l'Etat ainsi qu'à la Formation d'un Gouvernement de Compétences pour la Période de Transition.

Il a déclaré que le Vice-président du CMT s'est engagé à aider les Universités à s'acquitter correctement de leur tâche.

Il a indiqué que le Vice-président du CMT a appelé à la création de Comités Indépendants dans les domaines Juridique, Politique et de l'Information, afin d'aider le CMT et le Gouvernement de Transition.