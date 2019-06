Soudan: Al-Burhan regagne le pays après une brève visite au Tchad

Khartoum — Le président du Conseil militaire de transition (CMT) Lt-Gen. Abdul-Fattah Al-Burhan a regagné le pays lundi après-midi après une courte visite au Tchad.

Dans une déclaration à la presse, le directeur de l'administration des affaires africaines au ministère des Affaires étrangères M. Abdul-Moniem Osman a déclaré que le Lt-Gen. Al-Burhan avait eu de longues discussions avec le président tchadien Idris Deby sur la situation générale dans la région, les relations entre les deux pays et les moyens de les renforcer davantage.

M.Osman a indiqué que le président du CMT avait informé le président tchadien de la situation sur la scène soudanaise et des efforts en cours pour parvenir à un accord entre les forces politiques du pays, indiquant que le président Deby avait affirmé son soutien à ces efforts et s'était engagé à travailler avec les parties régionales et internationales pour renforcer les positions et la stabilité du Soudan.

Il a déclaré que les deux parties avaient apprécié l'expérience des forces conjointes soudano-tchadiennes à la frontière commune et leur rôle important dans la sécurisation de mouvement des citoyens et la facilitation de l'échange commercial et économique entre le Soudan et le Tchad.