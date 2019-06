Soudan: Hamad rencontre l'Alliance des parties de l'Est du Soudan

Kassala — Le Wali (gouverneur) chargé de l'État fédéré de Kassala, Gen.Mahmoud Babiker Hamad a rencontré les membres du bureau de l'Alliance des mouvements et des partis de l'Est du Soudan pour présenter la vision de l'alliance sur l'évolution de la scène politique après le changement, et comment gérer le travail pendant la période de transition, ce qui nécessite la participation de tous, sans exclusion d'aucune des parties.

Mahmoud Tahir al-Haj, membre du bureau et porte-parole du parti démocratique de l'Est a indiqué que l'alliance comptait 10 partis de l'Est du Soudan et avait été créée conformément à la vision présentée au Conseil militaire de transition et comprenait un mémorandum détaillé pour la période de transition et sa gestion dans le cadre de la stabilité politique du pays.