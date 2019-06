Soudan: Omar Dahab en tant que sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères

- Le président du Conseil militaire de transition (CMT) Lt-Gen. Abdul-Fattah Al-Burhan a promulgué une décision nommant l'Ambassadeur Omar Dahab en tant que sous-secrétaire chargé du ministère des Affaires étrangères.

L'Ambassadeur Omar Dahab a été le député permanent de la Mission du Soudan à New York, ainsi qu'ambassadeur du Soudan à Moscou et aux ambassades du Soudan à New York et à Genève et d'autres ambassades à l'étranger, ainsi que Directeur général des relations avec les États-Unis et l'Europe, et Directeur général de la coopération internationale au sein du ministère des Affaires étrangères.

L'ambassadeur Omar Dahab a rejoint le ministère des Affaires étrangères en 1983 et est considéré comme un expert du droit international et des organisations internationales.