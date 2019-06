Algérie: "Défi de la lecture arabe" - 10 lecteurs d'Ouargla iront à la phase finale nationale

- Dix (10) élèves de la wilaya d'Ouargla ont obtenu leur qualification pour prendre part à la phase finale de la 4ème édition du projet "Défi de la lecture arabe" prévue la mi-juillet prochain à Alger, a-t-on appris lundi des organisateurs.

Les lecteurs se sont imposés au terme de qualifications de wilaya de cette manifestation culturelle, tenue dernièrement à la bibliothèque principale de lecture publique Mohamed Tidjani d'Ouargla, sous la supervision de la Direction de l'Education et en coordination avec le secteur de la Culture de la wilaya.

Quelque 20.000 scolarisés, âgés de 6 à 17 ans et représentant 162 établissements scolaires de la wilaya, ont pris part aux quatre tours de qualifications qui ont donné lieu à l'émergence de ce groupe qui devra prendre part à la sélection nationale d'Alger qui choisira le champion de ce concours international, a expliqué le responsable de cette édition, Bachir Mazari.

Le lauréat sera accompagné de neuf autres lecteurs du pays pour représenter l'Algérie, aux côtés de leurs pairs de pays arabes, à la finale de ce projet culturel prévu en octobre prochain à Dubaï (EAU).

Selon M. Mazari, plus de 6.200 élèves ont profité des ateliers de lecture initiés chaque mardi dans le cadre de cette manifestation, au niveau de la bibliothèque principale de lecture publique, leur ayant permis de s'initier à la lecture correcte des contes et leur résumé de manière concise et compréhensible.

"Des efforts louables ont été fournis tout au long de la saison par les encadreurs pour la réussite de ce projet culturel, à travers l'encouragement des élèves à la lecture, l'ancrage du principe de faire du livre l'ami fidèle, à l'ère du développement effréné des nouvelles technologies", a soutenu le même responsable.

Des sessions d'entrainement intensives seront initiées en direction des meilleurs lecteurs, sous la supervision d'enseignants et d'inspecteurs en vue de leur permettre de rattraper et de combler leurs faiblesses pour une meilleure représentation de la wilaya à la phase finale nationale à Alger.

Le lecteur prodige "Saker" s'est distingué aux qualifications de wilaya

Abdelhak Saker (10 ans), élève de première année moyenne au collège Moulay Larbi de Ouargla, s'est distingué lors des phases de qualifications de wilaya, après avoir montré des capacités avérées dans la synthèse et le résumé des livres en plus d'une bonne diction et d'une maîtrise linguistique.

Ce "petit doué", découvert lors des ateliers et qui jouit de compétences, a été accompagné tout au long de l'année scolaire et a été encouragé à s'inscrire à ce projet, a indiqué le responsable du concours qui voit en lui d'ores et déjà un sérieux prétendant au titre de cette édition du "Défi de la lecture arabe".

Le "Défi de la lecture arabe" est un projet culturel lancé en 2015 par Cheikh Mohamed Ben-Rached Al-Maktoum, vice-président des Emirats arabes unis (EAU), président du Conseil des ministres et gouverneur de Dubaï, dans le but de susciter une renaissance de la lecture auprès des élèves du monde arabe.