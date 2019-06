Algérie: JM Oran-2021 - Le COJM entreprend le dossier marketing et sponsoring

Oran — Le Comité d'organisation des jeux méditerranéens (COJM), prévus à Oran en 2021, a entrepris le dossier marketing et sponsoring de l'évènement, ouvrant la candidature aux "compétences avérées" pour intégrer la commission concernée, a-t-on appris lundi du président de cette dernière.

"La commission Marketing et Sponsoring sera scindée en plusieurs sous commissions selon les missions fixées déjà. On table sur l'adhésion des compétences, aussi bien celles résidantes à Oran qu'ailleurs à travers toutes les régions du pays, car on accorde une importance primordiale à ce volet pour relever le défi en 2021", indique Omar Kahia, président de cette commission.

Les principales missions dédiées à la commission sont : la définition de l'identité visuelle (Identité Visuelle), définir les actions réglementaires pour la protection des marques, choisir le look des jeux, enclencher les procédures de parrainage ainsi que celles de l'obtention des licences, a-t-il détaillé.

Le rôle de la Commission de Marketing et de Sponsoring pour la réussite de la 19e édition des JM avait été mis en exergue lors d'un "workshop", organisé au siège de la wilaya d'Oran en févier dernier.

Les représentants du cabinet "Ernst x Young" (EY), qui ont animé ce rendez-vous, ont notamment mis en relief cette opportunité qui se présente pour la ville d'Oran afin d'organiser des JM de haute facture sur tous les plans, surtout qu'il s'agira de la seule manifestation sportive internationale d'envergure programmée pour l'année 2021.

"La ville d'Oran aura à relever plusieurs défis en organisant, en 2021, la 19e édition des JM. Il s'agira, entre autres, de réhabiliter ces jeux, après que cette manifestation ait perdu beaucoup de sa valeur lors des précédentes années", ont estimé les représentants de ce cabinet international de consulting.

Pour les conseillers de "EY", un cabinet impliqué actuellement dans la préparation des JO-2020 et de 2024, "les autorités d'Oran devront profiter justement de l'organisation des JM dans leur ville pour booster d'autres secteurs, en plus du sport".

"L'industrie, le tourisme et l'agriculture sont des créneaux parmi d'autres qui devront tirer des dividendes du déroulement à El Bahia des JM, surtout par rapport à la nouvelle politique économique prônée par les pouvoirs publics du pays et portée vers la diversification des activités économiques et la promotion de l'exportation hors hydrocarbures", selon les mêmes intervenants.

Pour ce faire, un travail gigantesque attend les membres de la commission de Marketing et de Sponsoring pour valoriser au maximum cette manifestation sportive régionale, ont-ils estimé.