Algérie: Abus de fonction, principal chef d'accusation retenu contre Karim Djoudi et Amar Tou

Alger — Le Procureur général près la Cour suprême (Alger) a affirmé dimanche que l'ancien ministre des Finances, Karim Djoudi était poursuivi pour "abus de fonction" et "dilapidation de deniers publics", alors que l'ancien ministre des Transports, Amar Tou devrait répondre des chefs d'accusation d'"abus de fonction" et d'"octroi d'indus avantages au titre de l'octroi de marchés publics et contrats", indique un communiqué de cette instance.

Dans le cadre de l'enquête ouverte au niveau de la Cour suprême à l'encontre de Ahmed Ouyahia, il a été procédé ce dimanche 16 juin 2019 à l'audition de Karim Djoudi et de Amar Tou par le Juge enquêteur", a noté le communiqué.

"Karim Djoudi est poursuivi pour abus de fonction conformément à l'article 33 de la loi 01-06 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, et dilapidation de deniers publics conformément à l'article 29 de la loi 01-06 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption", précise le communiqué.

Amar Tou est, quant à lui, poursuivi pour "octroi d'indus avantages au titre de l'octroi de marchés publics et contrats", conformément à l'article 26 de la loi 01-06 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption" et "abus de fonction", conformément à l'article 33 de la loi 01-06 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption".

Le Juge enquêteur a ordonné "le placement des deux accusés sous contrôle judiciaire, avec retrait de leurs passeports ordinaire et diplomatique, et obligation de se présenter une fois par mois, pour pointer devant le Juge enquêteur", conclut le communiqué.