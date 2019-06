Maroc: "Marrakech du Rire" - Une soirée de folie et de grand délire avec la Troupe du Jamel Comedy Club

Le Théâtre Royal de la cité ocre a vibré, samedi, au rythme d'une soirée de folie et de grand délire, oeuvre de l'inqualifiable Troupe du Jamel Comedy Club, qui a offert au public marrakchi un spectacle collectif des plus hilares, dans le cadre de la 9ème édition du Festival "Marrakech du Rire" (12-16 juin).

Grâce à leur prestation inégalée gérée, de bout en bout, avec grande finesse et subtilité, ces humoristes très talentueux, qui aspirent à percer sur la scène comique française et internationale, ont gratifié les spectateurs, issus de toutes les générations et de tous les horizons, marocains et étrangers, d'un plateau humoristique exceptionnel et des plus drôles, le tout dans une ambiance festive et bon enfant.

Considérée comme une véritable pépinière, voire un réservoir intarissable de talents depuis près de 12 ans, la Troupe du Jamel Comedy Club, qui représente la vague émergente de la scène humoristique repérée par l'un des maîtres de l'improvisation, Jamel Debbouze, a réussi au fil des années à révéler et à mettre en lumière les nouvelles stars du stand-up.

Tout au long de ce spectacle 100% déjanté, les artistes-comédiens, débordant d'énergie, qui se sont succédé sur la scène de cet espace culturel et artistique emblématique, sous les ovations et les applaudissements de l'assistance, ont réussi le temps de cette soirée inoubliable à dessiner un grand et large sourire sur les visages de tous les spectateurs qui se sont déplacés, entre amis ou en famille, pour se ravitailler avec une sacrée dose de rires et d'humour.

Ce spectacle collectif hallucinant, de plus d'une heure et demie, a vu défiler 6 artistes des plus comiques, qui se sont donné à cœur ouvert en enchaînant, tour à tour, sketchs, blagues, vannes et happenings, tout en interagissant et dialoguant, chacun à sa manière et avec son style, avec autant d'aisance et de drôlerie, avec les festivaliers très enthousiasmés qui ont eu droit à une véritable thérapie de rire.

A la faveur de leur sens inné de la dérision, leur haut degré d'improvisation et d'autodérision, leur gestuelle doublée parfois de chants ou de danse, et leur bonne humeur communicative et touchante, Farid Chamekh, Ines Reg, Lenny M'Bunga, Wahid, Djimo et Franjo ont créé une parfaite complicité avec le public et lui ont exposé leur vision, non sans une touche burlesque, concernant plusieurs thématiques puisées dans le vécu des sociétés d'aujourd'hui.

Ils ont ainsi partagé avec l'assistance, qui s'est bien régalée, quelques problèmes de leur vie personnelle et quotidienne, tout en braquant les projecteurs de temps à autre sur les relations et l'égalité hommes/femmes, la jalousie au sein du couple marié, en passant par des sujets plus engagés et délicats tels que la colonisation, la discrimination raciale, l'extrémisme, le terrorisme, la xénophobie et l'intégration des migrants, avec des messages glissés entre chaque sketch ou vanne désopilante pour détricoter certains clichés et stéréotypes.

En se délocalisant à Marrakech pour cette représentation extraordinaire, les membres de cette célèbre troupe, qui affiche complet tous les week-ends au Comedy Club, ont réussi, grâce à la mosaïque de leurs styles comiques et loufoques qui fait leur originalité, à plonger le public fortement égayé, venu assister à cette nouvelle prestation inédite de ces stars montantes du stand-up, dans d'interminables éclats de rire collégiaux et de délires en cascade, et à partager avec lui de grands moments de pur bonheur et plaisir.