Congo-Brazzaville: Coupe du Congo - Les équipes qualifiées pour le prochain tour sont connues

À l'issue des matchs du deuxième tour préliminaire de la compétition, disputés le week-end dernier dans différents stades du pays, seize clubs ont validé leur ticket au terme des rencontres à élimination directe.

Le 16 juin, au stade Alphonse-Massamba-Debat, FC Racine a eu raison de Real Impact 1-0. L'OCB a écrasé la Jeunesse sportive de Boko, 11-0. Avant ces rencontres, RCO a perdu devant As Vegas 1-2, le 15 juin, tandis que Mankoundia FC a pris le dessus sur AC Tsiemba, 2-0. Le match qui a mis aux prises BNG à AS Mik II s'est soldé en faveur de BNG, 4-1, et FC Flamengo a dominé CMBS, 5- 0.

Au complexe sportif de Pointe- Noire, FC Nathalys a battu Munisport aux tirs au but, 5-4, après un match nul 2-2. De son côté, FC Pelerin a disposé du TP Mokanda 2-1. Le Club des jeunes a lessivé FC Ecole Mourinho sur un score sans appel de 13-0, le 15 juin. Interclub de Pointe-Noire a éliminé EF Total aux tirs au but, 4-2, après avoir fait un match nul au temps règlementaire (1-1).

À Dolisie, AS Gerin a dominé FC Olympic 2-0. Au stade de Madingou, dans la Bouenza, Saint Michel de la localité a battu la Jeunesse sportive de Kinkala sur le même score. Au stade de Sibiti, Carpillon s'est qualifié après avoir battu Interclub de Dolisie aux tirs au but, 3-2 . Au temps règlementaire, les deux équipes avaient fait jeu égal de 1-1. Au stade de Kinkala, Dynamique FC a infligé un forfait à Yaba sport. Cara de Djambala a également battu RCB sur tapis vert. A Ewo, TP Mystère de Gamboma a obtenu son ticket face à Olympic de la localité aux tirs au but 3-2, après un match nul 1-1. Au stade de Ouesso, Real d'Owando a pris le dessus sur Olympic de Pokola, également aux tirs au but, 3-2, après un match nul de 1-1. Au stade d'Impfondo, FC Leader a bénéficié d'un forfait devant Cara de Ouesso.

Les équipes qualifiées pour le prochain tour sont : As Vegas, Mankoundia FC, BNG, FC Flamengo, FC Racine, OCB, Club des jeunes, Interclub de Pointe-Noire, FC Nathalys, FC Pèlerin, As Gerin, Saint Michel de Madingou,Carpillon, Dynastie FC, Cara de Djambala, TP Mystère de Gamboma, Real d'Owando et FC Leader d'Impfondo.