Congo-Kinshasa: Unicef - Un nouveau représentant en RDC

Edouard Beigbeder, de nationalité française, a pris récemment ses fonctions dans le pays. Détenteur d'un master en gestion des affaires, il a plus de vingt ans d'expérience dans le domaine du développement, de l'aide humanitaire et des droits de l'enfant.

Avant son arrivée en République démocratique du Congo (RDC), Edouard Beigbeder a été représentant de l'Unicef (Fonds des Nations unies pour l'enfance) au Bangladesh et en Haïti, respectivement de 2014 à 2019 et de 2012 à 2014. Auparavant, il a occupé le poste de coordinateur des treize bureaux de terrain de l'Unicef en Inde de 2009 à 2012.

En réponse au tsunami qui a touché l'Indonésie en 2004, le Français a géré les programmes de l'Unicef en tant que chef de bureau à Aceh et Nias. Edouard Beigbeder a une solide expérience en matière de plaidoyer. Il a non seulement mis en œuvre de nombreuses activités de plaidoyer dans le cadre de ses différentes fonctions au sein de l'Unicef mais a aussi dirigé l'unité de plaidoyer de l'ONG française Action contre la faim.

Son expertise lui a permis de relever les nombreux défis concernant la situation des personnes vulnérables en RDC, en particulier les enfants. Il s'agit notamment de la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui, à ce jour, compte plus de deux mille cas et plus de mille trois cents morts ; de la malnutrition chronique qui touche plus de six millions d'enfants dans le pays et des différentes urgences humanitaires auxquelles le pays fait face depuis des années.

Edouard Beigbeder apporte de nombreuses années d'expérience dans la coordination de l'aide humanitaire. De 1995 à 2000, il a participé à la mise en œuvre des interventions d'urgence au Rwanda, en RDC, au Kenya, en Somalie ainsi qu'au sein du Bureau régional de l'Unicef pour l'Afrique orientale et australe.