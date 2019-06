Congo-Brazzaville: Journée internationale de l'enfant africain - Près de trois cents enfants orphelins honorés à Madingo-Kayes

Diverses activités sportives et culturelles ont été organisées à l'endroit des enfants démunis du district du Kouilou par l'Association de soutien aux orphelins du Congo (Assoc), à l'occasion de la célébration de l'événement, le 16 juin.

Emerson Nzikou et Charles Ondoda, respectivement secrétaire général d'Assoc et maire de Madingo-Kayes, d'autres membres de cette association, des enfants et des invités ont assisté aux activités récréatives, notamment le football, le nzango, le tirage à la corde, les poèmes et les récitals organisés par cette association en faveur des enfants.

Dégageant l'objectif fixé par l'Assoc, Emerson Mbenze a expliqué que cette journée permet à cette association de démontrer une fois de plus l'amour que Dieu a placé dans le cœur de chaque membre. Un amour qui, a-t-il poursuivi, permet de remettre le sourire sur les visages des enfants orphelins de Madingo-Kayes.

«A partir de ce jour, vous n'êtes plus des orphelins car Dieu par son amour a suscité pour vous de nouveaux papas et de nouvelles mamans qui sont membres de l'association, qui répondront à vos multiples doléances. Assoc est une association des chrétiens qui veulent démontrer leur foi en Dieu à travers des œuvres, car Dieu lui-même se définit comme le père des orphelins et le mari des veuves » a-t-il signifié.

Remerciant les membres de cette association au nom des enfants orphelins de Madingo-Kayes, l'enfant Déo Diamounzo a rappelé qu'il est temps et impérieux que les parents consacrent du temps et de l'énergie à la lecture des droits des enfants et surtout à leur application.

La fin de la rencontre a été marquée par la remise des trophées aux équipes gagnantes et la prise d'un repas convivial pour la circonstance. La Journée internationale de l'enfant africain commémore le massacre subi par une centaine d'enfants lors d'une marche pour leurs droits à Soweto, en Afrique du Sud, le 16 juin 1976.