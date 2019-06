Cote d'Ivoire: CAN Total 2019 - Les Eléphants se sont-ils vraiment bien préparés ?

Qui veut voyager loin ménage sa monture » dit l'adage. Les Eléphants de Côte d'Ivoire ont-ils eu la préparation adéquate pour une belle aventure en Egypte ? Sidy Diallo et la Fif ne mènent-ils pas nos pachydermes, droit vers le mur ?

En tout cas, à une semaine du coup d'envoi de la Can en Egypte, les poulains de Kamara Ibrahim montrent des signes d'une préparation bâclée à tous les niveaux. Au point où une élimination précoce ne surprendrait guère. Tout a commencé à Chantilly en France où pendant la première phase de préparation, les présélections de Kamara ont rejoint le centre de préparation par vagues. Seulement une dizaine de joueurs ont débuté la préparation, les autres sont arrivés à Chantilly à compte-goutte.

Finalement, Kamara et son groupe ont livré le match contre le Comores sans tout son groupe. Tout cela a contribué à perturber sérieusement le travail du groupe. La victoire contre les Comores a certes a été bonne pour le moral mais n'a pas permis de jauger la forme du groupe puisque beaucoup de ténors n'avaient pas intégré le groupe.

A quoi répondait le choix d'Abu Dhabi ?

La préparation des Eléphants a véritablement commencé à Abu Dhabi où le sélectionneur Kamara avait tous ces 23 sélectionnés sous la main. Pourquoi Abu Dhabi ? Ce lieu répond-il aux exigences climatiques du Caire ? Apparemment non. Les Eléphants de Côte d'Ivoire joueront au Caire avec une température de 35 à 37 degrés. Or Abu Dhabi, les joueurs de Kamara se préparent dans une température de plus de 40 degré. Le match contre l'Ouganda s'est joué à 47 degrés. Et le manque de fraicheur physique des Eléphants en est pour beaucoup. Les joueurs eux même ont évoqué cette terrible chaleur après leur prestation. Et il est bien probable qu'une telle atmosphère ne sera pas favorable pour la rapide récupération Et pourtant les Ivoiriens doivent livrer un dernier match de préparation contre la Zambie.

Le match amical contre la Zambie n'est - il pas un match de trop à une semaine de la Can ? Certainement que du point de vue des réglages, il faut ce match à Kamara mais les joueurs pourront-ils récupérer avant leur premier match contre l'Afrique du Sud ? Selon leur agenda, les Eléphants quittent Abu Dhabi jeudi 20 juin, au lendemain de leur match amical contre la Zambie. Ils livreront leur premier match de groupe contre l'Afrique du Sud le 23 juin. Trois jours pour se mettre dans le bain. Auront-ils le temps de récupérer physiquement ? Tous ces paramètres ont-ils été pris en compte par le staff technique des Eléphants. Le Sénégal, la Guinée et bien d'autres ont réglé ce problème en arrivant en Egypte plus d'une semaine avant le début des hostilités, le temps de s'acclimater.