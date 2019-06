Sénégal: Très légère variation du secteur tertiaire en Avril

Dans sa dernière publication « Point mensuel de conjoncture Avril 2019 », la Direction de la prévision et des études économique (Dpee) souligne le secteur tertiaire s'est raffermi de 0,2%, en variation mensuelle.

Selon la Dpee, cette situation est principalement portée par les «activités financières et d'assurance» (+3,4%), le commerce (+0,6%) et les transports (+1,8%). Toutefois, les services d' « hébergement et restauration » (-4,8%), d' « information et communication » (-1,4%), « spécialisés, scientifiques et techniques » (-2%) et d'enseignement (-1,9%) se sont repliés sur la période.

Sur une base annuelle, un regain d'activité de 8,4% est noté en avril 2019, particulièrement soutenu par le commerce (+8,1%), l'enseignement (+22,4%) et les «activités financières et d'assurance» (+9,1%).