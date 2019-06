Sénégal: Repli de l'activité secondaire au mois d'Avril 2019

Au mois d'avril 2019, le secteur secondaire s'est replié de 0,8%, en variation mensuelle selon la Direction de la prévision et des études économiques(Dpee).

Ce résultat est, essentiellement, imputable aux contreperformances notées dans les activités extractives (-17,4%), la branche « filature, tissage et ennoblissement textile » (-17,7%), la construction (-3,5%), la fabrication de matériels de transport (-38,1%) et l'égrenage du coton (-52,6%).

Par contre, note la Dpee, la production agroalimentaire (+4,3%), le « travail du cuir et fabrication d'articles de voyage et de chaussures » et la fabrication de «papier-carton et d'articles en papier ou carton» (+46,1%) se sont bien comportés sur la période.

Sur un an, le secondaire a affiché une croissance de 7%, en avril 2019, à la faveur d'une bonne orientation de la fabrication de produits agroalimentaires (+29,4%), du «travail du cuir et fabrication d'articles de voyage et de chaussures» et de la construction (+7,9%).

Cependant, de faibles résultats sont observés dans les activités extractives (-21,7%), de fabrication de matériels de transport (-61,6%), de «filature, tissage et ennoblissement textile » (-12,9%) et de « sciage et rabotage de bois » (- 36,8%).