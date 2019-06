Congo-Brazzaville: Livre - Goûter littéraire autour du nouvel ouvrage de Muriel Devey Malu-Malu sur le Congo

L'invitation est lancée par les Editions Karthala dans le cadre de sa démarche de vulgarisation et de la rubrique "Découvertes et voyages".

Le 22 juin, au 22-24 boulevard Arago, à Paris, les « goûters littéraires de Karthala#11 », selon le principe de la rencontre fondée sur l'échange autour d'un livre, sera dédié à celui de Muriel Devey Malu-Malu, "Congo Brazzaville", paru aux Editions Karthala. Ce sera l'occasion de le découvrir d'une manière ludique, conviviale, en écoutant l'auteure sur les résultats de ses recherches sur la République du Congo, héritière des grands royaumes Kongo, Téké et Loango.

Dès 16 h 30, les auditeurs et auditrices pourront échanger avec l'auteure, géographe et historienne de formation, sur la distinction du Congo de la rive droite du majestueux fleuve éponyme. Elle présentera son exposé sur l'ancienne colonie française dont la capitale, Brazzaville, fut également celle de l'ex-Afrique équatoriale française. Elle abordera ce Congo dans son histoire, ses limites territoriales et sa langue officielle, le français.

Gageons que la journaliste et consultante captivera sûrement l'attention du public, avec sa vision d'ancien grand reporter, par sa connaissance de la sous-région du Bassin du Congo, une zone géographique qui invite naturellement au voyage grâce à la diversité de ses atouts naturels célébrés par les artistes et décrits par une multitude d'écrivains, musiciens, peintres et sculpteurs.

Pour prétendre connaître le Congo, thème de la rencontre, venez apprécier ce moment de partage !

Les Editions Karthala

22-24, boulevard Arago - 75013 Paris

Tél. : (33) 01 43 31 15 59 - Fax : (33) 01 45 35 27 05