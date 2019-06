Afrique: CAN 2019 - Le Maroc en pleine tourmente avant le début de la compétition

Battu par la Gambie (0-1) et la Zambie (2-3) dans les préparatifs de la CAN 2019, la sélection marocaine ne semble pas maitriser son sujet à 3 jours de l'ouverture de la compétition. Et si cela ne suffisait pas, un des joueurs de l'effectif a été la cible privilégiée des supporters des Lions de l'Atlas. Le joueur marocain Fayçal Fajr a été sifflé dimanche dernier à Marrakech par le public suite à son penalty raté mercredi dernier face à la Gambie et son comportement qualifié de moqueur après le départ de son coéquipier Hamdallah pour cause de blessure. Sifflé par les supporters, le sélectionneur adjoint Patrice Beaumelle prend sa défense.

« Fayçal, c'est quelqu'un qui pense avant tout à l'équipe, c'est quelqu'un qui est très positif dans le groupe au quotidien et je suis peiné d'entendre les sifflets parce qu'il y a eu une incompréhension. Mais on s'est dit avant le match qu'on allait être costaud et fermer les oreilles. Mais sachez que c'est quelqu'un d'extraordinaire, que tous les joueurs et le staff adorent. Je pense qu'il ne mérite pas ce traitement mais on va faire avec. Il y a quelques semaines, tout le monde l'adorait et j'espère que ça va vite revenir parce qu'il le mérite, c'est un bon joueur et un bon mec » a tenté d'expliquer Beaumelle afin d'éteindre l'incendie au plus vite.

Une véritable épreuve à surmonter par les Lions de l'Atlas du Maroc avant leur premier match à la CAN 2019 le dimanche 23 juin à 14h30 GMT face aux Brave Warriors de la Namibie dans le groupe D.