Angola: BP réduit les émissions de gaz polluants dans l'activité pétrolière

Luanda — British Petroleum (BP) L'Angola a réduit les émissions et la combustion de gaz polluants de 60 à 4 millions de pieds cube de 2016 à 2018, ce qui rend l'industrie pétrolière moins dommageable pour l'environnement.

Ce fait a été révélé lundi à Luanda par le directeur général de BP Angola, Hélder Silva, qui a justifié la permanence des 4 millions de pieds cube de gaz pour la poursuite des activités de la société.

S'adressant à la presse à l'issue d'un forum sur les tendances du marché de l'énergie, le directeur a déclaré qu'entre 2016 et 2018, son entreprise avait fait un travail minutieux pour réduire les émissions et la combustion de gaz polluants, ce qui a permis d'abaisser considérablement les niveaux de la pollution de l'environnement.

"Réduire autant que possible les émissions et la combustion de polluants, afin de rendre l'activité pétrolière de plus en plus propre et moins nocive pour l'environnement, devrait être le comportement des entreprises qui exploitent et produisent le pétrole", a-t-il souligné.

En ce qui concerne les projets futurs de BP, il a annoncé le début de l'exploration du champ pétrolifère de Platina, qui débutera au milieu de 2020 et produira en 2021. Avec quatre puits d'exploration, Platinum devrait produire 44 millions de barils de pétrole/année.

À l'heure actuelle, BP produit environ 130.000 barils de pétrole par jour, ce qui représente 10% de la production totale de l'Angola.

Présent sur le marché angolais depuis plus de 25 ans, BP a investi environ trente milliards de dollars dans des projets pétroliers situés dans les blocs 31 à 18, entre autres où il opère. Il emploie environ 774 personnes, dont 88% d'Angolais.

British Petroleum (BP) est une multinationale basée au Royaume-Uni qui opère dans le secteur de l'énergie, principalement le pétrole et le gaz.