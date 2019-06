Burkina Faso: Grand prix cycliste du président de la FBC - Paul Daumont, vainqueur au sprint

La 1re édition du grand prix cycliste du président de la Fédération burkinabè de cyclisme s'est courue le dimanche 16 juin 2019 à Ouagadougou. La course a été remportée au sprint par Paul Daumont de l'AS Bessel.

Paul Daumont s'est octroyé la 3e victoire de sa carrière, le dimanche 16 juin 2019 à Ouagadougou. Ainsi, après le grand prix cycliste du président du CNOSB, et le Tour du Togo, c'est la 1re édition du grand prix cycliste du président de la Fédération Burkinabè de cyclisme (FBC) que le sociétaire de l'AS Bessel vient d'ajouter à son palmarès. D'une distance totale de 153,300km, il a mis 3 heures 55 minutes 51secondes pour franchir la ligne d'arrivée, soit une vitesse moyenne de 38,834k/h.

En effet, les cyclistes avaient à parcourir la ligne Ouagadougou-Boussé-Ouagadougou et compléter le circuit avec le traditionnel critérium sur l'avenue Charles-de-Gaulle (à boucler 10 fois). Trois points chauds ont dynamisé la compétition. Celui de Laye (28,2km) a été remporté par Antoine Zama de l'AS Bessel, Boureima Nana de l'AJCK a remporté le point chaud de Boussé (45,2km). Aziz Nikiéma s'est octroyé le dernier point chaud à Ouagadougou, devant la maison du Peuple. A l'entrée de Ouagadougou pour l'épreuve du critérium, 5 cyclistes s'étaient échappés du groupe. Mais ils ont été rejoints au 5e tour. A 3 tours de la fin, c'était au tour de Souleymane Koné de s'échapper. Il est même arrivé à mettre un écart de 45 secondes entre lui et ses poursuivants directs. Seulement, ces derniers vont l'avaler au dernier tour.

C'est ainsi que Paul Daumont, au sprint, va coiffer sur la ligne d'arrivée, respectivement Abdoulaye Rouamba de l'AJCK et Aziz Nikiéma de l'USFA. En guise de récompense, le vainqueur a remporté le trophée, le maillot jaune, et la somme de 250.000 F CFA plus d'autres prix spéciaux. Abdoulaye Rouamba et Aziz Nikéma sont repartis en fonction de leur rang avec 150.000 F CFA et 100.000 F CFA. Cette première édition du grand prix cycliste du Président de la FBC a également mis en compétition les juniors et les dames. Chez les dames, c'est la médaillée de bronze du dernier championnat d'Afrique, Awa Bamogo, qui a mis tout le monde d'accord. Elle a été suivie par ses coéquipières de l'USFA, Rakiéta Ouédraogo et Samira Taonsa. Chez les juniors, Latif Compaoré de Kombissiri est monté sur la plus haute marche du podium. Gérard Tassambédo et Aziz Nikiéma, tous de Tan-Aliz ont complété le podium.