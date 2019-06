Cote d'Ivoire: BEPC 2019 dans le Bélier et Yamoussoukro Raymonde Goudou Coffie pour 90% de taux de réussite

Raymonde Goudou Coffie, ministre de la modernisation de l'administration et l'innovation du service public a procédé lundi 17 juin 2019, pour le compte de la région du Bélier et du District Autonome de Yamoussoukro, au lancement des épreuves écrites du BEPC session 2019, au collège ARIES de Yamoussoukro, en présence des autorités administratives, politiques et des responsables de la communauté éducative de la DREN du Bélier.

Avant de remettre de façon symbolique le sujet d'examen (Français) aux candidats des salles visitées, la ministre a félicité la communauté éducative nationale, notamment le corps enseignant pour la tenue de ces examens comme prévu dans le calendrier scolaire 2018-2019, malgré les nombreuses grèves enregistrées au cours de l'année. « Cela rassure également les parents que nous sommes que évidemment la Côte d'Ivoire est au travail .Que ce qui est dit est dit, et ce qui doit être fait est fait . (..,). Il est bon que la Côte d'Ivoire puisse avoir dans le futur des enfants biens formés et qui ont des diplômes valables, c'est ce que nous souhaitons. Parce qu'ils sont appelés à aller à l'extérieur également. Et c'est sur la qualité des diplômes que ces enfants produisent que le rayonnement de la Côte d'Ivoire pourra s'étendre », a indiqué la ministre.

Elle a invité les candidats à aborder ces épreuves avec beaucoup de sérénité et à tourner le dos à la tricherie. Elle a émis le vœu de voir la DREN enregistrer un taux de réussite de 90% à cette session 2019 par rapport aux 46% l'année dernière. Elle a indiqué que le gouvernement ivoirien place ces examens à grand tirage sous le sceau de l'excellence. 17042 candidats affrontent ces épreuves écrites dans 29 centres d'examen de la DREN du Bélier.