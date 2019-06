Sénégal: Transfert d'argent en ligne vers le Sénégal - WorldRemit et Orabank nouent un partenariat

Les clients de WorldRemit dans plus de 50 pays peuvent désormais envoyer de l'argent instantanément vers 10 nouveaux points de retrait d'espèces au Sénégal. C'est le fruit du partenariat entre cette entreprise et Orabank.

WorldRemit, leader des services de transfert d'argent en ligne, s'est associé à Orabank pour permettre des transferts d'argent instantanés vers 10 nouveaux lieux de collecte d'espèces au Sénégal. Les deux entreprises ont signé un partenariat dans ce sens. «WorldRemit permet à ses clients d'économiser du temps et de l'argent car ils n'ont pas à payer de frais élevés à un agent de transfert d'argent pour envoyer de l'argent chez eux.

La société offre une variété de moyens pratiques d'envoyer de l'argent au Sénégal, y compris le virement bancaire, le retrait instantané d'argent liquide et le rechargement de crédit téléphonique », lit-on dans un communiqué reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

Le nouveau partenariat avec Orabank étend la présence de WorldRemit au Sénégal, portant à 3 900 le nombre total de points d'encaissement dans le pays.

Selon le document, Orabank offre aux particuliers et aux entreprises une gamme de services financiers pratiques, parmi lesquels l'épargne, le crédit et le transfert d'argent. La banque dessert 30 000 clients dans ses 10 agences et 112 points de vente à travers le Sénégal.

La Banque mondiale estime que le Sénégal a reçu plus de 2,2 milliards de dollars en transferts de fonds en 2018, soit plus de 9 % de son PIB. Les transferts WorldRemit vers le pays ont augmenté de plus de 200% entre 2017 et 2018.

« Nous sommes ravis de nous associer à Orabank, une institution financière de confiance au Sénégal, pour ajouter plusieurs nouveaux sites de collecte de fonds à notre réseau dans le pays. Près de 60% de la population sénégalaise n'est toujours pas bancarisée. Notre service de retrait d'espèces avec Orabank permet aux destinataires de transferts de fonds, avec ou sans compte bancaire, d'encaisser instantanément des fonds à l'étranger. Nous envoyons également des notifications aux expéditeurs et aux destinataires lorsqu'un virement a été envoyé et que l'argent a été collecté afin que vous puissiez rester connecté à chaque étape du transfert d'argent. », a déclaré Andrew Stewart, directeur général de WorldRemit pour le Moyen-Orient et l'Afrique.

« Nous sommes très heureux de travailler avec WorldRemit, l'un des acteurs les plus innovants dans le secteur des transferts de fonds. Ce partenariat nous aidera à diversifier notre offre et à mieux servir nos clients. L'avenir des transferts de fonds est avant tout numérique et nous sommes convaincus que les partenariats entre les banques et les fintechs sont le meilleur moyen de continuer à offrir la meilleure qualité de service. », a ajouté Luc Morio, DG d'Orabank Sénégal.