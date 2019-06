Gabon: Boxe anglaise - Taylor Mabika perd sa ceinture face au jeune Hervé Lofidi

L'ultime combat organisé au Patrimoine Coliseum d'Amiens, entre le Gabonais Taylor Mabika et le champion de France 2018 Hervé Lofidi samedi 15 juin, s'est soldé par la victoire du Français sur décision des juges. Le boxeur gabonais a perdu sa ceinture WBC Francophone à l'issue de ce duel.

Le combat a duré douze rounds entre les deux pugilistes. Bien préparés physiquement, les deux acteurs de la catégorie lourds-légers ont livré un combat très intense, avec quasiment pas de temps mort. Le Gabonais, assurément plus âgé et plus expérimenté, a mené la danse tout au long des 7 premiers rounds avant que le jeune boxeur français ne termine en force.

Taylor Mabika qui a glissé au cours du dernier round, ne s'en remettra certainement pas de sitôt, tant le duel avec son homologue était âprement disputé. Les deux hommes n'ont pas hésité à se donner des coups et faire des enchaînements au cours de leur duel. On aurait dit un film hollywoodien. La décision fut difficile pour les juges qui officiaient samedi 15 juin dernier au Coliseum d'Amiens pour cette catégorie des lourds-légers. En effet, deux des trois juges se sont prononcés en faveur d'Hervé Lofidi, au grand désarrois du boxeur gabonais, qui une fois le combat achevé, est longtemps resté prostré sur sa chaise alors que ses hommes de coin lui enlevaient les bandages.

Le boxeur gabonais perd donc sa ceinture WBC (World Boxing Council) Francophone au profit du Français Hervé Lofidi. Le Gabonais qui a livré jusqu'ici 24 combats pour 19 victoires, 1 nul et 4 défaites espère rebondir. Chez les amateurs, Taylor « la Panthère nationale » a disputé 115 combats pour 108 victoires et 7 défaites et il a participé aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes.