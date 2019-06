Congo-Brazzaville: Musique sacrée - "Une autre dimension", nouveau single du groupe Sion

La vidéo live de l'oeuvre, interprétée par le groupe en featuring avec l'artiste Dena Mwana, est en ligne depuis le 2 juin.

Disponible sur YouTube, "Une autre dimension" est une réalisation entre des artistes du monde du gospel. Cantique d'adoration, ce single constitue une aspiration des cœurs dévoués qui désirent expérimenter la puissance d'un Dieu grand, bon et incomparable à travers la manifestation du Saint-Esprit dans leur vie.

D'une durée d'environ neuf minutes, ce chant est une sorte d'appel de totale connexion entre le créateur et sa créature. Le live recording de cette chanson (en français, enregistrement en direct) a été réalisé lors de l'inauguration, en mars dernier, du temple de gloire de l'église Impact centre chrétien (ICC) Brazzaville.

« Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable, je veux une autre dimension de toi... La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance... », chantent les artistes dans ce single.

À la question de savoir pourquoi cette inspiration, le groupe Sion s'est exprimé sur sa page Facebook pour déclarer que cette oeuvre s'inscrit dans une optique de rupture avec tout ce qui altère la vie spirituelle épanouie d'un enfant de Dieu. « En d'autres termes, es-tu fatigué de la routine ? Es-tu fatigué d'une vie ordinaire ? As-tu soif de vivre Dieu ?... La réponse est dans le single que nous venons de sortir », a-t-il renchéri.

Depuis près deux semaines, les abonnés Facebook de la page Sion réalisent des courtes vidéos, de six minutes maximum, pour expérimenter la puissance du chant et ainsi soutenir cette nouvelle œuvre de ce groupe gospel, qui émerge visiblement dans le cadre de la musique religieuse en République du Congo.

Ce groupe, constitué principalement des sœurs Emérence et Sarah, est une plate-forme de musique sacrée orientée vers la louange et l'adoration, qui puise son inspiration dans les saintes écritures, avec l'appui du Saint-Esprit. Ses membres ont débuté leur carrière au sein de la chorale de l'église ICC de Brazzaville et ont un album en titre et plusieurs opus, au nombre desquels " Yesu", " Bo Nzambe na yo", "Yahweh".

S'agissant de la sœur Dena Mwana, elle est une artiste auteure-compositrice et interprète de musique gospel originaire de la République démocratique du Congo. Evoluant sous le label HappyPeople, elle a trois albums à son actif : "Célébration" (Live), "Hosanna" et "Monene". Dena Mwana est notamment reconnue pour sa consécration à l'expression et la vulgarisation de l'évangile chrétienne à travers ses chants.