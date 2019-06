Cote d'Ivoire: Propos tribalistes et xénophobes - Une organisation appelle à la responsabilité et la sérénité

La dernière sortie d'Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda) sur la participation de certains étrangers dans le processus électoral en Côte d'Ivoire continue de susciter des réactions.

Au cours d'une conférence de presse tenue le 15 juin, à la mairie d'Abobo, Coulibaly Doyéré, président de l'Ong "Horizon Plus", a désapprouvé des propos qu'il juge « haineux, tribalistes et xénophobes ».

Avant d'appeler les Ivoiriens dans leur ensemble à la retenue et au calme afin de maintenir la cohésion, la stabilité, l'hospitalité et la paix durable en Côte d'Ivoire.

« Nous appelons les Ivoiriennes et les Ivoiriens à plus de responsabilités et de sérénité car Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, vrai disciple du Président Félix Houphouët-Boigny, est en train de conduire avec sagesse, responsabilité et bonne intelligence le navire Ivoire à des lendemains meilleurs ».

Signalons que l'Ong "Horizon Plus" est un mouvement citoyen et républicain qui prône le civisme et le respect des institutions de l'État.