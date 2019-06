Congo-Kinshasa: Mundueri - Des obsèques dignes pour un artiste talentueux

C'est le samedi 15 juin que le célèbre comédien MUNDUERI a été porté en terre à la nécropole de la N'sele. Il faut noter que sa dépouille mortelle a été exposée à l'esplanade de la Foire Internationale de Kinshasa où les fanatiques, la famille biologique, les amis et connaissances, les collègues artistes ainsi que la grande communauté « Bana N'djili » lui ont rendu un vibrant hommage.

Emotion, tristesse, consternation ont été visibles sur tous les visages présents lors de ces obsèques dans une Fikin inondée de monde.

Il nous revient que la gestion et la coordination des funérailles ont été confiées à Fiston Saï Saï, un autre comédien -humoriste réputé en RDC qui ne s'est pas mal démerdé dans l'organisation avec la complicité du doyen Masumu Debreindet et les membres de la famille biologique de l'illustre disparu.

Au-delà de certains dérapages constatés pendant les obsèques, Mundueri a été pleuré dignement, dans la sérénité, grâce aux soutiens venus de part et d'autre. Quelques personnes de bonne volonté ainsi que ses amis et connaissances vivants à l'étranger ont mis la main à la patte afin que le Président de la troupe théâtrale « Lis Boy Fondation » soit inhumé avec beaucoup d'honneurs.

Au four et au moulin, la corporation artistique a surtout attribué cette réussite dans l'organisation à Gentiny NGOBILA et à Olive LEMBE qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour soutenir financièrement la famille éplorée.

Selon nos fins limiers, le nouveau gouverneur de la Ville- province de Kinshasa a contribué à lui seul avec une enveloppe de 10.000$ U.S pour couvrir l'ensemble de dépenses funéraires.

Tandis que l'ex-Première Dame de la RDC avait bien avant apporté une contribution de 5000 $ U.S qu'elle a donnée à la veuve lors de sa descente surprise au domicile familiale du défunt , dans la commune de N'djili. Il faut aussi ajouter qu'au-delà de l'argent en espèce, l'épouse de l'ancien Président congolais a fait un don des vivres (Sacs de riz, sucres, boites de lait,... ) à la famille de l'artiste.

Curieusement, renseigne-t-on, la veuve a soutiré 2000 sur le 5.000 $ offerts par Olive LEMBE pour donner au comité organisateur des obsèques de son défunt mari. De son côté aussi, confirment les mêmes sources, Saï-Saï qui a chapeauté l'organisation, a ajouté encore à la femme de Mundueri une somme de 3.000$ sur le 10.000$ reçu du nouveau Gouverneur de la Ville province de Kinshasa.

Donc, contrairement aux folles rumeurs qui circulent dans la capitale au sujet d'un détournement des frais alloués, la vérité est que la veuve n'a reçu qu'un montant équivalent de 6.000 $ sur l'ensemble de l'enveloppement pour s'organiser avec les orphelins après la mort de son défunt mari.

Elle ne s'est contentée que cette somme parce qu'elle n'a aucune information sur d'autres montants venus des cotisations.

De son vrai nom Roger VIKA, rappelle-t-on, MUNDUERI était compté parmi les meilleurs comédiens et cinéastes de renom en République Démocratique du Congo. La vedette a marqué son temps à travers ses créations et ses mises en scène rocambolesque. Artiste de caractère, il est à la fois metteur en scène et auteur de plusieurs pièces à succès qui ont contribué à l'éclosion et la modernité dans l'histoire de la série télévisée congolaise et du théâtre populaire à Kinshasa.

Président de la Troupe Théâtrale Lisanga pe Boyokani « Lis Boy Fondation » avec LADY ESOBE, EYOMA Vieux Gaou, Roger VIKA a connu ses premiers succès dans l'art dramatique aux débuts années 90 dans le groupe Nouvelle Loyenge de Mangwawu Me Pay, après la scission avec Ngadiadia Ngadios.