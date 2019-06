Angola: João Lourenço aborde l'activité de GALP au pays

Luanda — Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a reçu mardi en audience la présidente du conseil d'administration de GALP, Paula Ramos Amorim, avec laquelle il a traité des questions liées à l'activité de la société d'énergie portugaise en Angola.

À l'issue de la rencontre, qui s'est tenue au palais présidentiel de Luanda, Paula Ramos Amorim n'a fait aucune déclaration à la presse.

GALP est un groupe de sociétés portugaises du secteur de l'énergie, qui possède les sociétés Petrogal et Gás de Portugal, et constitue un groupe intégré de produits pétroliers et de gaz naturel.

Il fait partie des plus grandes entreprises du Portugal et contrôle environ 50% du commerce de carburant dans ce pays et de la capacité totale de raffinage.

En Angola, Galp a signé un partenariat avec Sonangol, via Sonangol-Galp.