Madagascar: Coopération Allemagne - Madagascar

Madagascar a été invité à participer à la conférence annuelle des fonds de la « GIZ » pour la coopération.

Un événement important qui s'est tenu à Berlin le 5 juin dernier, et qui entrait dans le cadre d'une première visite au niveau ministériel en Allemagne. Cette dernière ayant été organisée dans l'optique des « concertations bilatérales et du dialogue politique en matière de coopération technique et financière relative à la Décentralisation, au développement local, aux finances locales et à la bonne gouvernance ». Conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, la délégation malgache était composée du Directeur général en charge des Affaires Politiques auprès de la Présidence de la République, de hauts responsables du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation et du ministère de l'Economie et des Finances ; et de deux maires de communes rurales.

Elle avait pour mission de positionner Madagascar en tant que partenaire-clé dans la région de l'Afrique subsaharienne, au sein du réseau d'échanges d'expertises et de mobilisation de financements, dans le cadre de la décentralisation des finances locales, de la bonne gouvernance, du développement des collectivités, et dans l'atteinte des Objectifs de Développement Durable.

La visite était également l'opportunité pour la délégation malgache de « raffermir la coopération germano-malgache et d'aligner les actions de la coopération aux priorités nationales », notamment dans le cadre des projets de la KFW et de la GIZ en appui au secteur de la Décentralisation, et qui vont entrer dans leur deuxième phase pour le cycle 2019-2023. Par ailleurs, outre les visites, partages et entrevues, la visite était l'occasion pour Tianarivelo Razafimahefa, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, de procéder à l'ouverture officielle de la conférence.