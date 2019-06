Madagascar: Fête de l'Indépendance - Nully Ratomosoa ramène son GaFunk au KUDéTA

On ne déroge pas aux traditions du KUDéTA ! Après les traditionnels feux d'artifice à Anosy, Nully Ratomosoa signera un retour attendu avec impatience par les inconditionnels.

Mardi 25 Juin, 59e Fête de notre Indépendance, Nully GaFunk mettra le feu dès 20h au KUDéTA Urban Club, après les feux d'artifice traditionnels au lac Anosy. Plus en forme que jamais, Nully Ratomosoa se fait une soirée musicale à la GaFunk. Evidemment, le jeune homme sera accompagné de ses complices de scène. Nully Ratomosoa reprendra encore les morceaux de « Misarangotra ». Signifiant simplement « s'accrocher », ou plus précisément, « s'accrocher à la musique », afin de pouvoir se dégager un peu des routines de ce monde sans pitié, tout en inclinant les oreilles des mélomanes vers un suave mélange de jazz-funk ; avec de la musique traditionnelle malgache épicée par le gros son de la basse, qui va assurer certainement une nouvelle couleur de fusion musicale pour une ambiance exceptionnelle.

Pour rappel, Nully Ratomosoa est un bassiste chanteur et compositeur de jazz fusion. Ayant démarré sa carrière dans les salles de cabaret de la capitale, il a joué auprès de ses amis et collègues de musique de son quartier. Petit à petit, son talent et sa grande performance sont remarqués par les grands artistes et musiciens de Madagascar, tels que DinRotsaka, Tence Mena, Tsiliva, Silo ... ce qui lui a permis de voyager en leur compagnie dans presque tout Madagascar et dans différents pays comme Mayotte, La Réunion, la France et le Kenya. Nully a également participé à des festivals d'envergure comme Donia, le Festival des baleines, Libertalia Music ou encore Madajazzcar.