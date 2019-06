Afrique: 12e sommet d'affaires Etats Unis-Afrique au Mozambique - Souleymane Diarrassouba va explorer des opportunités commerciales

L'administration américaine et les gouvernements africains ont renouvelé leur détermination à développer les initiatives et politiques favorables aux entreprises qui favorisent un plus grand engagement économique. Et cela, à travers le 12e Sommet d'affaires Etats UnisAfrique prévu du 18 au 21 juin à Maputo au Mozambique.

Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, représente le président de la République, Alassane Ouattara, à cet important rendezvous qui va rassembler plus de 1 000 dirigeants du secteur privé américain et africain, des investisseurs internationaux, des hauts fonctionnaires et des parties prenantes multilatérales.

Le sommet abordera les défis majeurs du continent africain notamment en matière de potentialités économiques qu'offrent l'agroalimentaire, l'énergie, la santé, les infrastructures, les TIC, la finance, etc. et offrira l'occasion d'entrer en relation d'affaire avec des partenaires commerciaux potentiels autour des sessions dédiées tout au long des 4 jours de travaux.

Le ministre Souleymane Diarrassouba profitera donc de son séjour à Maputo pour explorer de nouvelles opportunités commerciales. Ainsi que pour rencontrer des partenaires commerciaux potentiels et forger de nouvelles affaires.

Cette 12e édition du sommet d'affaires Etats Unis-Afrique portera sur les modèles d'activité et d'investissement en rapide évolution dans les secteurs les plus pressants du continent.

Il offrira par ailleurs aux participants d'innombrables possibilités de rencontrer de nouveaux partenaires, de recueillir des informations et d'atteindre leurs objectifs de développement commercial.