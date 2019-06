Congo-Kinshasa: [Coup de théâtre au PPRD] Assemblée nationale - Théophile Mbemba recalé par la Cour !

Après avoir étudié, cas par cas, les recours des différents députés nationaux «insatisfaits», la Cour constitutionnelle a livré au public le dernier verdict qui est naturellement définitif selon la loi des lois. Ces décisions ont fait lieu de plusieurs invalidations des mandats dont la majeure partie se reconnaît à l'opposition.

Pourtant, Théophile Mbemba, cet élu de Kenge, dans la province du Bandundu, membre du FCC et du PPRD s'est lui aussi vu être recalé en faveur d'un autre candidat, curieusement du même parti politique que lui. Une sentence non en point d'autant plus que le député désormais malheureux réclame avoir introduit des preuves largement suffisantes pouvant lui donner gain de cause face à son adversaire qu'il aurait, selon lui, battu à plate couture.

Il avait introduit le recours, preuves à l'appui, avec des PV (Procès- verbaux) des bureaux de vote faisant acte de foi. Au finish, ce n'était que douloureux désarroi et grande surprise lorsque son nom n'eut pas figuré sur la liste de «rescapés» des scrutins de 2018. A en croire certaines langues, Théophile Mbemba aurait été sacrifié par ses propres frères de la famille PPRD, au profit d'un autre leader du Bandundu. Un vrai coup de théâtre, en effet, pris en compte par le fait que suite à des querelles frivoles de positionnement entre les candidats d'un même parti, le PPRD vient de mettre en branle le travail si rude qu'a abattu ce fils de Kenge qui, de par sa popularité dans cette province, a d'ailleurs battu campagne pour Emmanuel Shadary, candidat président de la République pour le compte du FCC.

Pour «Ya Théo» comme l'appellent les ressortissants de son fief, cette décision de la plus haute juridiction du pays est un affront dur à avaler, si l'on considère que l'infortuné a été le co-fondateur même de ce parti dont certains membres lui cherchent des nouilles.

Théophile Mbemba est un colosse de la «kabilie» à l'Ouest de la RD. Congo et premier Directeur de Cabinet du Président Joseph Kabila. Ses réalisations au sein de ce parti ne sont donc plus à démontrer. Les derniers arrêts presque suicidaires de la Cour au détriment de Mbemba Théophile ne cessent de faire couler ancre et salive et d'étonner plus d'un observateur, sidéré par le comportement aussi égoïste que monstrueux de ces membres du parti que chapeaute Joseph Kabila via les mains confiantes d'Emmanuel Shadary.