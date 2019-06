Congo-Kinshasa: [Diplomatie parlementaire] RDC-USA - Mabunda s'est entretenue avec le sous-secrétaire d'Etat Adjoint Scott Busby

La «Maison du peuple» de Jeanine Mabunda ne cesse de recevoir les gens en audience. Des diplomates étrangers, en passant par des filles et fils de la RDC, le cabinet de travail du numéro un des élus du peuple, demeure "véritablement" ouvert pour toutes les catégories de personnes.

En visite officielle en RD Congo, le sous-secrétaire d'Etat adjoint des USA, en charge des droits de l'homme, démocratie et travail, s'est entretenu hier, mardi 18 juin, avec la Présidente de l'Assemblée nationale. Les deux personnalités ont souligné la nécessité de renforcer la coopération entre les USA et la RDC dans la promotion des droits de l'homme et la lutte contre la corruption, spécialement au niveau de l'arsenal juridique.

C'est ainsi qu'au sortir de l'audience, accompagné de l'ambassadeur des Etats-Unis en RDC, Mike Hummer, Scott Busby a fait savoir à la presse accréditée au parlement, que cette rencontre a permis d'évoquer les points concernant la démocratie et les droits humains. «J'ai parlé avec la Présidente de l'Assemblée nationale sur les priorités et savoir sur quoi ils vont se focaliser en ce qui concerne le droit de l'homme et la démocratie. Nous avons parlé de la lutte contre la corruption. Madame la Présidente a approuvé que c'est endémique et il faut trouver des voies et moyens pour lutter contre», précise-t-il à la presse.

Il s'est dit disponible à travailler ensemble avec la commission de la chambre basse en charge de la démocratie et des droits de l'homme pour faire face à des questions des lois et de liberté de presse. Il a, par la suite, félicité l'Assemblée nationale pour la création d'une commission permanente devant s'occuper des questions des droits de l'homme, ce qui est une avancée très significative dans la pratique parlementaire en RDC et en Afrique.

Ensuite, l'honorable Présidente de l'Assemblée nationale a échangé avec le Secrétaire Général du Forum des Parlementaires de la CIRGL, Onyango KAKOBA. Ce dernier qui est venue féliciter la speaker de la Chambre basse pour sa brillante élection, a noté avec satisfaction la détermination de Jeanine Mabunda à travailler étroitement avec le Forum afin de renforcer la fraternité et l'échange d'expériences entre les élus des pays des grands lacs. A noter que le siège du Forum des Parlementaires de la CIRGL est à Kinshasa.