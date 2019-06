Congo-Kinshasa: [Tabassé et défiguré par des prétendus membres de l'Udps] Lubumbashi - Le Député Christian Yumba serait victime de son appartenance politique ?

Membre très actif du Front Commun pour le Congo (FCC), le Député provincial Christian Yumba a été violemment agressé à Lubumbashi, dans son domicile familial le mercredi 12 juin dernier. Munis d'armes blanches de toute sorte, les assaillants s'identifiaient comme appartenant à l'Udps.

"Ils ont vandalisé son domicile familial, incendié la voiture de sa femme et ce, en présence de ses enfants mineurs d'âge sans défense, en pleine préparation des examens de fin d'année", témoigne l'avocat de la victime, Me Fiston Mukendi.

Me Fiston Mukendi reste convaincu que cette violation de domicile, ces coups et blessures volontaires perpétrés à dessein de nuire, cette tentative de meurtre sur la personne de son client ainsi que la destruction méchante de son patrimoine familial, constituent le fléau de haine et de l'intolérance, sans motif valable. A l'entendre, il serait peut-être victime de sa campagne battue en faveur d'Emmanuel Ramazani Shadary ou même de son affiliation au FCC. Et pourquoi pas à cause de sa fidélité à Joseph Kabila dans la ville de Lubumbashi.

"Pendant que tout Kinshasa retenait son souffle face à des manifestations qui émaillaient la publication des arrêts de la Cour constitutionnelle, dans la ville de Lubumbashi, un groupe d'individus revendiquant une appartenance réelle ou supposée au parti politique UDPS, ont fait irruption vers 17h00 à la résidence de l'honorable Christian Yumba, armés des gros couteaux, des barres de fer ainsi que des grosses pierres, et l'ont agressé violemment, l'ont copieusement tabassé et défiguré. Ils l'ont dépouillé de tout : téléphones portables emportés ainsi que plus de 26 mille USD", a affirmé Me Fiston Mukendi.

Cependant, avec toute sa sensibilité d'homme de droit, il revendique justice et réparation pour l'honorable Christian Yumba, qui en dehors de son engagement politique, reste un grand opérateur économique du groupe Chrisnet, lequel contribue, depuis plus des 20 ans à l'économie et la création de plus de 500 emplois pour la jeunesse dans l'espace Grand Katanga.

"Je revendique également justice et réparation pour tant d'autres victimes anonymes des violences que nous connaissons ces derniers temps", avance-t-il.

Au moment où les yeux de tous les congolais sont rivés sur les décisions importantes qui tardent à venir en ce qui concerne la gestion du pays, certains individus mal intentionnés s'arrogent le pouvoir non seulement de nuire à un fils du pays, mais surtout à ternir l'image d'une coalition qui veut porteuse d'idées de changement radical.

Somme toute, ce sont des actes à ne pas encourager et à travers lesquels les leaders politiques doivent conscientiser leurs militants, penchés vers les démarches barbares.