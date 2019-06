Congo-Kinshasa: Kongo Central - Lancement officiel des activités du RERRC

La salle Eben Ezer dans la municipalité urbano-rurale de Matadi a servi de cadre, le vendredi 7 juin 2019, à la cérémonie du lancement officiel des activités du Réseau des reporters ruraux du Congo, RERRC en sigle. Plusieurs ONGD et autres structures œuvrant dans le secteur rural et agricole ont répondu présent à ce rendez-vous. Le Gouverneur de province a été représenté par son Conseiller en communication, Jean Ndombasi Kimboko.

Celui-ci a, au nom de l'autorité provinciale, salué l'initiative tout en exprimant l'intérêt particulier que le Gouverneur accorde à cette structure qu'il a promis de soutenir sans ambages. Prenant la parole, le Coordonnateur national du RERRC a focalisé son intervention sur trois volets à savoir : la présentation générale du Réseau des reporters ruraux du Congo, son apport au niveau médiatique et développemental mais aussi les différents domaines d'interventions subdivisés en trois axes de sensibilisation.

Il a souligné par ailleurs que le RERRC est une structure spécialisée dans la production des documentaires, reportages, magazines et émissions à caractère rural et agricole. Ce qui lui confère une double dimension à savoir 50% médiatique et 50% développemental. Il regroupe en son sein les professionnels des médias, des experts et chercheurs dans le domaine agricole, environnemental, économique, sanitaire, genre, enfant et droits humains.

Tout cela dans l'optique de stimuler la croissance des produits agricoles et de trouver des solutions aux urgences de la population congolaise, ce, par la mise en exergue des sujets brûlants touchant les milieux ruraux des provinces, dans le respect de la vision des programmes et du plan des gouvernements central et provinciaux. Mais aussi, la promotion des activités agricoles et le développement du milieu rural en République démocratique du Congo, en Afrique et dans le monde entier, afin de lutter contre la sous information, la pauvreté et l'exode rural.

A ce jour, le Réseau des reporters ruraux du Congo a son siège provisoire sur l'Avenue Mayangi au quartier Soyo dans la commune urbano-rurale de Matadi. Il collabore avec neuf Stations de radiodiffusions telles que la Radio communautaire de Muanda, la Radio Bangu de Kimpese, la Radio Télé Kintuadi de Matadi, Kinshasa, Kisangani et Boma, la Radio francophone Grands Lacs de Goma, la Radio Stars de Bukavu ainsi que la Radio Muana Mbandaka.