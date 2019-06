Madagascar: Golf / Ringer Score BNI - Bouleversement en tête des classements

Le 6e tour du tournoi de golf BNI Ringer Score 2019 s'est disputé dimanche sur le green de l'International Golf Club d'Andakana.

L'alternance du froid et du chaud n'a pas empêché les férus de golf de croiser les fers pour la compétition. Le weekend dernier a été surtout marqué par des bouleversements en tête des classements chez les hommes. Hiridjee Djawad, Casier José et Rajaonary Erick, respectivement chez les 1re, 2e et 3e séries, sont passés en tête de leur catégorie respective. Hiridjee Djawad est crédité d'un score de 63 points contre 64 pour Rens Faber et Andrianjo Razanamasy.

Chez les dames, à part le passage de Rabeninary Eugénie en tête chez la 3e série, la hiérarchie se maintient car Raveloarison Riana et Béal Haingo ont pu scorer pour garder la tête respectivement chez les 1re et 2e série. Riana totalise 67 points, Hanitra Ratsimbazafy 68 points, et Christiane Ravon 72 points. Chez les juniors, pas de changement en tête car Rakotonjanahary Tamby maintient le cap et laisse son premier poursuivant à 3 longueurs derrière lui. Le prochain rendez-vous aura lieu au mois de septembre après la trêve hivernale.