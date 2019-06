Madagascar: Football / Elgeco Plus - A la recherche de nouveaux talents

Nombreux sont ceux qui sont venus au test qu'Elgeco Plus a organisé sur le terrain du By-Pass, hier. A la préparation de la nouvelle saison, cette équipe d'Analamanga est à la recherche de nouveaux footballeurs.

La préparation de la nouvelle saison commence déjà pour Elgeco Plus. Ce club d'Analamanga a tiré des leçons cette année de ses résultats sportifs lors des championnats nationaux. Avec pour ambition de renouer avec le titre régional et national pour la saison prochaine, le club est à la recherche de nouveaux talents. Et les footballeurs sont venus en masse, hier, lors de la première journée du test au stade « Elgeco Plus Stadium », By-Pass. Le nombre de candidats était d'environ 200, issus de différents coins d'Analamanga. « Les Malgaches aiment cette discipline. Espérons que nous pourrons aller loin avec une telle volonté. Ils sont tous âgés de 21 ans. En plus, 75 % de ces joueurs répondent aux critères exigés par les techniciens, notamment sur les conditions physiques » a déclaré le staff technique. Les séances de match test vont durer trois jours successifs et auront lieu dans la matinée. C'est le maître Robson Hubert, alias Bob, en personne qui effectuera la sélection.

Viser loin. Pour ceux qui veulent intégrer ce club, il va y voir une seconde vague de sélection qui se déroulera le 1er et le 2 juillet prochain, au même endroit. « C'est l'occasion car le club ouvre grand sa porte. Tout le monde peut tenter sa chance. On proclamera les résultats des deux tests durant la semaine du 10 juillet » a-t-il ajouté. Selon les explications, les nouvelles recrues renforceront la première division pour la saison 2020. L'Elgeco Plus vise loin et un dernier test est au programme au mois d'août pour les jeunes, toujours dans le cadre de la préparation de la relève. Rappelons que l'Elgeco Plus a réalisé une saison blanche cette année.