Sénégal: Kaffrine - Déroulement normal du CFEE et de l'entrée en 6e

Kaffrine — L'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Kaffrine (centre), Doudou Fofana, a salué, mardi, le bon déroulement de l'examen du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) et du Concours d'entrée en 6e, dans les 17 centres dudit département, relevant la "forte participation" des élèves et des surveillants.

"Dans tout le département de Kaffrine, nous avons enregistré 13 garçons absents et 17 filles absentes. Ce qui fait un total de 30 absents qui sont presque tous des candidats libres. Et en aucun moment, il ne nous a été signalé de cas d'insécurité au niveau des différents centres. Il y a actuellement une organisation parfaite des examens du CFEE et de l'entrée en 6e à Kaffrine", s'est réjoui l'IEF de Kaffrine.

Doudou Fofana s'exprimait au terme d'une visite dans 5 centres d'examen de la commune de Kaffrine, pour s'assurer du dispositif organisationnel et de la présence des candidats et des surveillants.

Cette visite a été conduite par l'adjoint au préfet de Kaffrine, Abdou Salam Guèye. Il était accompagné des acteurs du système éducatif à Kaffrine, dont la coordonnatrice de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (COSYDEP), Aïssatou Sanou Gaye Mbodj.

"Sur les 2.492 candidats inscrits dans le département de Kaffrine, 986 garçons et 1476 filles ont composé", a détaillé M. Fofana, saluant le dispositif sécuritaire et sanitaire mis en place par les autorités administratives de Kaffrine pour le bon déroulement des épreuves.

"Il y a une très bonne organisation. Nous prions pour que cette parfaite organisation soit accompagnée par des succès au niveau des performances de nos apprenants", a-t-il dit.

"Dans le département de Kaffrine, toutes les instructions émanant des autorités ont été respectées. [...]. L'organisation a réussi. Nous n'avons noté aucun couac", a pour sa part salué l'adjoint au préfet de Kaffrine, Abdou Salam Guèye.