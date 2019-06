Sénégal: Tambacounda - Le nouveau gouverneur décidé à œuvrer pour le renforcement de la sécurité

Tambacounda — Le nouveau gouverneur de Tambacounda, Oumar Mamadou Baldé, s'est engagé mardi à œuvrer pour le renforcement de la sécurité des personnes et de leurs investissements dans cette région orientale du Sénégal.

"Nous ne doutons pas que nous sommes plus courageux que les trafiquants et les criminels. Nous allons tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité aux personnes et à leurs investissements", a-t-il assuré lors de son installation à la tête de l'exécutif régional par le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye.

Le défi primordial est de mettre en confiance la population de Tambacounda et la permettre de travailler "sans inquiétude" à booster le développement de la région et du Sénégal, a expliqué le successeur de El Hadj Bouya Amar. Celui-ci a été nommé gouverneur de Louga, une région du nord du Sénégal.

"Cette région du Sénégal oriental regorge des potentialités humaines et matérielles très importantes", a indiqué Oumar Mamadou Baldé, en faisant part de son intention de travailler à donner un nouveau souffle à Tambacounda.

Il a fait savoir que les priorités allaient porter sur une meilleure exploitation du potentiel touristique et hôtelier, un développement économique et social et un renforcement des relations avec les pays frontaliers de la région de Tambacounda.

Oumar Mamadou Baldé compte ainsi, poursuivre les efforts de son prédécesseur en travaillant à augmenter le nombre de forages, de pistes de productions, de villages électrifiés et la dotation d'ambulances aux localités enclavées de la région.

M. Baldé, nommé nouveau gouverneur de Tambacounda lors du conseil des ministres du 8 mai 2019, est un administrateur civil principal, titulaire d'une maîtrise en anthropologie.

Après sa sortie de l'ENA, il a occupé les fonctions de gouverneur adjoint chargé du développement de Matam de 2002 - 2007 avant d'être Préfet de Bambey (Diourbel) jusqu'en 2011. Il était depuis 2015, gouverneur de Matam.