Algérie: Participation du secteur de Tourisme et de l'artisanat à la 52e FIA

Alger — Le secteur du Tourisme et d'Artisanat sera présent à la 52e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), prévue du 18 au 23 juin 2019 au Palais des Expositions à Alger, a indiqué, lundi, un communiqué du ministère de Tutelle.

Placé sous le thème "L'Algérie: diversification économique et opportunités de partenariat prometteur", ce rendez-vous vise à "favoriser les opportunités d'échange entre les différentes acteurs des secteurs économique et tertiaire, tant au niveau national qu'international, en vue de l'établissement de partenariats et de coopération".

Le secteur du Tourisme et d'Artisanat sera présent à cette foire internationale à travers les établissements sous tutelle, à l'image du Groupe Hôtellerie, Tourisme & Thermalisme (HTT), l'Office national du tourisme (ONT), l'Agence nationale du développement du tourisme (ANDT), l'Agence nationale de l'artisanat traditionnel (ANART), le Touring Club d'Algérie ainsi que la Fédération nationale des hôteliers.

Les représentants du secteur du Tourisme et de l'Artisanat exposeront, selon le communiqué, leurs différents produits et offres touristiques dans le cadre de la politique de promotion du secteur à travers "les meilleures supports et offres concurrentiels en mettant à profit la participation record qu'enregistre la manifestation à chaque édition, dans le but de faire connaître les différents sites et monuments touristiques de l'Algérie".

Dans ce cadre, le secteur du Tourisme et de l'Artisanat souligne sa valorisation de ce genre de manifestation d'envergure internationale, qui connaît la participation des différents secteurs, organismes et opérateurs dans divers domaines et qui permet de "mettre en exergue l'image compétitive de l'Algérie sur le plan économique, d'oeuvrer à la dissipation des appréhensions des opérateurs et de donner un signal fort aux opérateurs étrangers désirant investir en Algérie".