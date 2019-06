Algérie: Désertification - Le barrage vert, une "expérience algérienne pionnière"

Batna — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Amari a considéré lundi à Batna que le barrage vert était une "expérience pionnière menée par l'Algérie et adoptée par les organismes mondiaux" dans la lutte contre la désertification.

"Le barrage vert réalisé durant les années 1970 par les éléments du service national et les jeunes algériens à travers des chantiers de reboisement fait l'objet actuellement d'une opération de revalorisation et d'extension en se basant sur des méthodes scientifiques et techniques menées par des compétences algériennes pour une exploitation intelligente et durable", a souligné le ministre à l'ouverture des travaux d'un atelier de formation des formateurs pour l'investigation sur les causes des feux de forêts organisé à l'Ecole nationale des Forêts de la capitale des Aurès en présence de l'ambassadeur du Japon en Algérie et des représentants de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en Algérie et au Nord africain, coïncidant avec la célébration de la Journée d'information et d'évaluation des activités du secteur des forêts à l'échelle centrale et locale.

"Cette expérience pilote en matière de lutte contre la désertification menée par l'Etat a permis l'ouverture de 25.000km de pistes pour le désenclavement et la réalisation de plus de 12.000 projets dans le cadre du développement rural et intégré en plus du raccordement des réseaux d'électricité, de gaz et d'eau", a ajouté le ministre mettant l'accent sur les "résultats positifs de cette expérience au profit de plus de 6 millions habitants du milieu rural".

Cette rencontre regroupant tous les intervenants du secteur national des forêts s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres similaires pour l'élaboration d'un plan de travail et l'activation de toutes les potentialités et capacités en vue de relancer le domaine des forêts et du développement rural et la revalorisation de toutes les expériences réalisées jusque là dont le barrage vert, a souligné le ministre, insistant sur l'importance de ces rendez-vous dans le perfectionnement du niveau de formation, d'encadrement et d'intervention et l'amélioration des conditions de travail.

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a indiqué que les efforts étaient en cours pour mettre en place des formules adaptées pour le renforcement financier et matériel permettant des interventions en toute aisance.

Le ministre accompagné du directeur général des Forêts (DGF) et les autorités locales a inspecté les équipements d'intervention mobilisés en cas de feux de forêts et les engins dont le secteur a été doté dans le cadre de la colonne mobile.

Sur place, le ministre a reçu des explications sur le fonctionnement des équipements de cette colonne mobile devant intervenir en cas de sinistre à Batna et dans les wilayas limitrophes.

Le ministre s'est rendu par la suite à la commune d'Ain Touta où il a inauguré un abattoir moderne de volaille réalisé dans le cadre d'un investissement privé et il a également donné le coup d'envoi de la compagne moisson-battage depuis la localité de Mellal dépendant de la commune de Seriana avec des prévisions d'atteindre une production d'environ 2,5 millions quintaux, selon les explications fournies sur place.

Des interventions sur la lutte contre la désertification et sur les feux de forêts ont été présentées dans le cadre de cet atelier de formation qui a été mis à profit pour revenir sur les efforts déployés localement dans ce sens.

Ont pris part à cet atelier les différents intervenants du secteur des forêts dont des conservateurs de forêts des 48 wilayas du pays, des responsables des parcs nationaux et les différents instituts de formation et les présidents des Conseils professionnels.