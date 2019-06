Algérie: FIA 2019 - Bensalah insiste sur l'encouragement de l'exportation et le renforcement du partenariat étranger

Alger — Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a affirmé, mardi à Alger, lors de l'inauguration de la 52e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), l'importance d'encourager les entreprises nationales à produire davantage pour investir les marchés internationaux.

Présidant la cérémonie d'inauguration de la 52e édition de la FIA, le chef de l'Etat qui a sillonné les différents stands, accompagné de membres du gouvernement et de représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie, a souligné l'importance de poursuivre les démarches visant à accompagner les entreprises algériennes et à les encourager à doubler et à améliorer la qualité de la production nationale, appelant ces dernières à continuer à concrétiser leurs projets, en vue de concourir à la hausse des exportations algériennes, par rapport aux importations.

M. Bensalah a entamé sa tournée par le pavillon principal, réservé aux entreprises nationales où il a visité en premier le stand de l'habitat et reçu des explications sur les principaux programmes en cours de réalisation et les différentes formules créées jusqu'à présent.

Le chef de l'Etat a également visité le stand du Groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA) et demandé aux responsables des informations sur les plans futurs du groupe en matière d'exportation.

M. Bensalah a sillonnée, en outre, les stands des secteurs de l'industrie, des travaux publics, de l'électronique et des technologies modernes, ainsi que celui de l'agriculture et de l'agroalimentaire, où des informations lui ont été prodiguées sur les produits ayant permis à l'Algérie d'atteindre son autosuffisance comme la pomme de terre.

Au niveau du stand du Groupe de valorisation des produits agricoles (GVAPRO), le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari a donné au chef de l'Etat des explications sur l'action commune engagée par son ministère, en collaboration avec celui du Commerce pour promouvoir les exportations des produits agricoles algériens.

En visitant les stands des sociétés étrangères représentants plus de 15 pays participant à l'évènement, à l'instar des Etats Unis d'Amérique, la Turquie, le Brésil, l'Indonésie, l'Allemagne, la Chine, Cuba, la Syrie et la France, M. Bensalah a reitéré "la volonté de l'Algérie de renforcer la coopération entre les entreprises économiques des différents pays et d'élargir les domaines de partenariat".

A cette occasion, le responsable du stand indonésien a offert au chef de l'Etat des cadeaux souvenirs symboliques, en reconnaissance des efforts de l'Etat algérien en matière de développement du partenariat économique avec plusieurs pays à travers le monde.

Dans les stands de certains pays africains (Mali, Afrique du sud, Tunisie, Ethiopie, Soudan et Sénégal), M. Bensalah a souligné l'impératif de développer les relations avec les entreprises de ces pays, saluant le niveau des relations entre l'Algérie et ces pays.