Soudan: Abdoun prête serment Wali de l'Etat de Khartoum

Khartoum — Le Lieutenant-général Ahmad Abdoun a prêté serment ce mardi devant le Lieutenant-général Abdul Fattah Al-Burhane, chef du Conseil Militaire de Transition (CMT) en tant que Wali de l'Etat de Khartoum en présence du chef de la Justice et le chef-adjoint du CMT.

Dans une déclaration à la presse, le nouveau Wali a exprimé ses remerciements et son appréciation a la confiance que le CMT lui accorde pour occuper ce poste, affirmant que l'étape suivant connaitrait un grand travail se concentrant sur la fourniture de la sécurité et de la stabilité ainsi que de fournir les biens et les services nécessaires aux citoyens.

Il a insisté d'accorder l'attention aux jeunes et aux sports et lutter contre les crimes et les phénomènes négatifs.