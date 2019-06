Soudan: Parti du Soudan Futur - La Formation du Gouvernement comble le Vide

Khartoum — - Le Dr Mahmoud Idriss Tirab, Président du Parti du Soudan Futur, a déclaré que le Vide et le Retard dans la Formation du Gouvernement sont l'un des plus dangereux Tributaires des Obstacles qui entravent le Progrès des Travaux dans les Institutions Publiques.

Dans une déclaration faite à la SUNA, il a souligné la nécessité d'accélérer et de convenir sur la Formation d'un Gouvernement chargé de combler ce Vide, de la nécessité de faire participer la population et de donner leur avis sur les Questions du Gouvernement de Transition et de ses Institutions.

Il a suggéré qu'une Conférence Ouverte des Forces Politiques et Sociales Soudanaises au cours de la période à venir pour parvenir à un Consensus et à un Compromis entre tous les Soudanais soit présentée à un Référendum afin que les Eléments les plus importants de la Crise du Développement Social puissent être surmontés.