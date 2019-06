Afrique: CAN 2019 - Les Brave Warriors de la Namibie veulent surprendre l'Afrique

La Namibie a réussi une jolie performance en battant le Ghana, en match de préparation pour le CAN 2019, avec un but inscrit par Manfred Starke.

La Namibie jouera sa troisième Coupe d'Afrique des Nations cette année. Le pays n'est donc pas tout à fait novice. Par contre, la sélection devra jouer de son mieux pour espérer passer le cap du premier tour de cette phase finale de la CAN. Petit Poucet du groupe D, la Namibie s'avance pour la CAN sans grande star. Malgré la difficulté de la tâche, le sélectionneur de la Namibie se montre confiant. Il veut surprendre l'Afrique.

« Le match contre le Ghana nous a donné beaucoup de confiance pour le match contre le Maroc et nous sommes convaincus que nous pourrons surprendre l'Afrique. Nous avons hâte que le jeu commence pour pouvoir continuer à vivre ce rêve. Notre premier objectif est de gagner notre premier match à la CAN », a déclaré Ricardo Mannetti au site Economist.

Le coach de 44 ans estime que son équipe a fait une bonne préparation à Dubaï qui offre un climat similaire à celui du Caire, où se joueront les matchs du groupe D. « Le camp de Dubaï était parfait pour nous avec les conditions chaudes et nous a également aidés d'un point de vue mental à équilibrer nos préparatifs en vue de notre premier match. Nous sommes l'équipe la moins attendue pour gagner, ce qui nous incite à en faire plus et nous sommes prêts à le faire », a-t-il ajouté.

Les Namibiens s'envolent ce mardi vers la capitale égyptienne, à trois jours du début de la CAN 2019. Le pays s'est arrêté au premier tour lors des deux précédentes éditions de la CAN auxquelles il a participé (1998 et 2008).