Cote d'Ivoire: Remise de certificat "Journalisme et médias sociaux" - Madina Kambou exhorte les récipiendaires à "faire bon usage" de leurs acquis

Marraine de la première promotion formée sur « Journalisme et Nouveaux médias », à l'Institut africain des médias (Iam), Mme Kambou Yeŕi Madina, Chef de Cabinet au ministère de la Communication et des Médias a exhorté ses fieuls à faire bon usage de leurs acquis.

C'était, le 15 juin 2019, à Abidjan-Angré-Château, à l'occasion de la remise des certificats aux apprenants.

" Vous avez bénéficié d'un programme riche et varié. Faites-en bon usage et surtout ne vous y arrêtez pas. Continuez de vous former...", a-t-elle exhorté ses fieuls.

Pour cette première promotion, ce sont 10 étudiants parmi lesquels des journalistes et des producteurs de contenu médiatique qui ont été instruits sur l'écriture web, la photographie, l'infographie, la gestion des réseaux sociaux, la prise en main des outils collaboratifs sur internet, la veille et la gestion du bad buzz. Cette formation s'est déroulée sur quatre (4) semaines.

Selon Mme Madina Kambou, l'exigence que le Ministère à vis-à-vis des journalistes et des producteurs de contenu médiatique impose que la tutelle s'engage à leur côté. "Dans un environnement mondial où nous avons le devoir d'accompagner les médias en quête de professionnalisme et dans la consolidation de leur crédibilité, c'est pour moi un devoir d'être ici avec vous", a indiqué le chef de cabinet du ministère de la Communication et des Médias.

Ce fut l'occasion pour elle de saluer la nomination, le 11 Jun 2019, de Yoroba Israël Guébo au Conseil d'administration de l'Ecole supérieur de journalisme de Lille.

Au nom des formateurs, M. Guébo s'est réjoui du bon déroulement des modules. Et soutenu que cette initiative marque un grand pas dans le processus de formation en Côte d'Ivoire.

La prochaine session est prévue pour le mois d'août. Les inscriptions ont déjà démarré et se poursuivent.